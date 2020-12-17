В Струнино полыхала квартира в трехэтажном многоквартирном доме. Пожар произошел на площади Кирова. Момент возгорания очевидцы зафиксировали на видео. На кадрах видно, что огнём полностью

В Струнино полыхала квартира в трехэтажном многоквартирном доме. Пожар произошел на площади Кирова. Момент возгорания очевидцы зафиксировали на видео. На кадрах видно, что огнём полностью объята квартира на втором этаже. В МЧС сообщают, что дом нежилой, однако, как отмечают горожане в соцсетях, расселён частично. В соседнем подъезде продолжают жить люди. По счастливой случайности никто из