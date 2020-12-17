Тушки свиней хранились и разделывались в антисанитарных условиях.

В Суздальском районе Россельхознадзор обнаружил нарушения у предпринимателя, который занимается убоем свиней. В ноябре-декабре 2020 года специалисты ветнадзора провели внеплановую выездную проверку деятельности бизнесмена.Выяснилось, что у ИП не утверждены графики мойки и дезинфекции оборудования и инвентаря. Последний не промаркирован.«Отсутствует документация о выполнении мероприятий по безопасности на производве. Мясо хранится в состоянии не исключающем соприкосновение их друг с другом», - добавили в пресс-службе ведомства.Также сотрудники ведомства выявили отсутствие трёхсекционной ванны с подводкой воды для мойки и дезинфекции инвентаря.В результате на ИП составлены протоколы об административных правонарушениях. Предписание об их устранении на контроле Россельхознадзора.