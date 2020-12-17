Возбуждено уголовное дело в отношении 34-летней жительницы города Вязники.

Возбуждено уголовное дело в отношении 34-летней жительницы города Вязники.По версии следствия, в вечернее время 07 декабря потерпевшая во время распития спиртных напитков в нелицеприятной форме стала высказывать знакомой претензии в отношении ее покойной матери.На этой почве между женщинами произошел конфликт, в ходе которого обвиняемая нанесла множественные удары ногами, руками и ножом по телу 64-летней женщины. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия, сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета по Владимирской области.По ходатайству следователя СК России в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении преступления женщина признала, в содеянном раскаялась.