Трагедия в Вязниковском районе. В посёлке Никологоры загорелся двухэтажный деревянный дом из 8 квартир. К прибытию пожарных, огонь охватил одну из квартир на втором этаже. Была угроза

Трагедия в Вязниковском районе. В посёлке Никологоры загорелся двухэтажный деревянный дом из 8 квартир. К прибытию пожарных, огонь охватил одну из квартир на втором этаже. Была угроза распространения пламени на кровлю. Пожарные во время остановили огонь. Площадь возгорания 20 квадратов. Пока одна группа спасателей занималась тушением, другая эвакуировала жителей. Всего было выведено на улицу 12