Прокуратура Юрьев-Польского района добивается блокировки таких сайтов.

Прокуратура Юрьев-Польского района добивается блокировки таких сайтов.Это связано схищением денежных средств граждан телефонными мошенниками.Установлено, что в нарушение Федеральных законов «О связи» и «О банках и банковской деятельности», неизвестными лицами в Интернете размещена информация о возможности приобретения SIM-карт и банковских карт без предоставления реальных паспортных данных абонента (пользователя).Практика расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с телефонным мошенничеством, свидетельствует о том, что при их совершении злоумышленники, как правило, используют именно такие «обезличенные» средства связи и банковские счета, подчеркивает пресс-служба облпрокуратуры.Прокуратурой района в суд направлено 2 исковых заявления с требованиями о блокировке 8 таких сайтов, содержащих запрещенную законом информацию.