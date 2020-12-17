Серьёзная авария в Юрьевце. ВАЗ вылетел на встречную полосу и протаранил Тойоту Камри. ДТП произошло в Юрьевце на Ноябрьской улице. По предварительной информации ГИБДД, 20-летний водитель

Серьёзная авария в Юрьевце. ВАЗ вылетел на встречную полосу и протаранил Тойоту Камри. ДТП произошло в Юрьевце на Ноябрьской улице. По предварительной информации ГИБДД, 20-летний водитель ВАЗ-2108 не справился с управлением, машину вынесло на встречную полосу. Отечественная легковушка в лоб протаранила иномарку. Полиция сообщает о пострадавших. Екатерина Симоненкова, сотрудник пресс-службы УМВД области: По предварительной информации,