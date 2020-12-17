Прокуратура Камешковского района привлекла к ответственности владельца ветеринарной клиники за реализацию лекарств без лицензии

Прокуратура Камешковского района привлекла к ответственности владельца ветеринарной клиники за реализацию лекарств без лицензииУстановлено, что на реализации в ветеринарной клинике «Зверьё моё» в нарушение Федерального закона «Об обращении лекарственных средств», соответствующая лицензия на фармацевтическую деятельность владельцем клиники не оформлялась.Прокурором возбуждено дело об административном правонарушении "нарушение установленного порядка розничной торговли лекарственными препаратами", сообщила пресс-служба облпрокуратуры.По результатам его рассмотрения на виновное должностное лицо наложен штраф в размере 5 тыс. рублей.Кроме того в его адрес прокурором внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены.