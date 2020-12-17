Прокуратура Камешковского района привлекла к ответственности владельца ветеринарной клиники за реализацию лекарств без лицензии
Прокуратура Камешковского района привлекла к ответственности владельца ветеринарной клиники за реализацию лекарств без лицензии
Установлено, что на реализации в ветеринарной клинике «Зверьё моё» в нарушение Федерального закона «Об обращении лекарственных средств», соответствующая лицензия на фармацевтическую деятельность владельцем клиники не оформлялась.
Прокурором возбуждено дело об административном правонарушении "нарушение установленного порядка розничной торговли лекарственными препаратами", сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
По результатам его рассмотрения на виновное должностное лицо наложен штраф в размере 5 тыс. рублей.
Кроме того в его адрес прокурором внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены.