Все они получат на Новый год по 5 тысяч рублей.

Президент Владимир Путин, завершая итоговую пресс-конференцию, заявил, что к Новому году планируется сделать подарок для семей с детьми. Все они получат на Новый год по 5 тысяч рублей.«Чтобы завершить не таким пафосом, а чем-то теплым… Сегодня спрашивали, что мы планируем, чтобы поддержать семьи с детьми. В этом году из-за пандемии отменены детские елки, массовые мероприятия. А праздник необычный, он связан с ожиданиями, с надеждами на будущее. Поэтому я перед тем, как сюда прийти, договорился с правительством и администрацией президента, что сделаем подарок: всем семьям, где есть дети до 7 лет, выплатим по 5 тысяч рублей за каждого ребенка»,- сказал президент России.