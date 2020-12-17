Красная икра на новогоднем столе - русская традиция. На выставке "Рыбы Северных морей и Камчатского края" она представлена на любой вкус: чавычи, горбуши и нерки. Привезли самую крупную и малосоленую. Также на выставке - рыба горячего и холодного копчения: палтус, белорыбица, а также мясо камчатского краба.

Красная икра на новогоднем столе - русская традиция. На выставке "Рыбы Северных морей и Камчатского края" она представлена на любой вкус: чавычи, горбуши и нерки. Привезли самую крупную и малосоленую. Также на выставке - рыба горячего и холодного копчения: палтус, белорыбица, а также мясо камчатского краба.Екатерина Барканова, организатор выставки "Рыба Камчатского края":- Наша гордость - это чавыча, королевский лосось, дикий лосось. Здесь она представлена холодного копчения и слабой соли. Наша рыбка очень богата фосфором и кальцием. Она полезна для костей и для сердца. Всю рыбку мы даем продегустировать.Порадует своим бесподобным вкусом и малосоленая рыба. Она богата белком, витаминами и минералами.Валентина, покупательница:- Я купила семгу 200 граммов за 524 рубля. Побаловаться надо, хоть на бутерброд. Смотреть на неё...надо же пользоваться, чтобы польза была для здоровья.Выбрать деликатесы Северных морей можно на выставке продаже в Ледовом Дворце Полярис с 15 по 19 декабря.Юлия Шувалова, Андрей Синягин "Вести Владимир"