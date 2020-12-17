Планируется создать более 80 рабочих мест. Сумма вложений составит - 1 млрд рублей.

Во второй день Владимирского инвестиционного конгресса в руководстве региона рассказали участникам мероприятия ещё об одном перспективном проекте.Как сообщили в пресс-службе администрации области, речь идёт о специальном инвестиционном контракте. Суть в том, что компания обязуется реализовать его для внедрения или разработки современной технологии.«Три стороны – Российская Федерация, регион и муниципалитет обязуются осуществлять меры стимулирования деятельности в сфере промышленности. Такой контракт заключён с Ковровским электромеханическим заводом. В настоящий момент администрация Владимирской области совместно с правительством страны ведёт работу по заключению специнвестконтракта с одной из ведущих компаний региона – ООО «Генериум-Некст», - пояснили редакции «33Live.Ru» в Белом доме.Объём вложений может составить более 1 млрд рублей. Планируется создать более 80 рабочих мест.Также в ходе форума отмечено, что в сегодня в регионе успешно работают более 200 предприятий с участием иностранного капитала. На них трудится 7,4 % работающих жителей.Доля продукции предприятий с участием зарубежного капитала из Германии, Турции, Австрии, Голландии, Дании и Китая составляет порядка 40 % от общих объёмов промышленного производства.