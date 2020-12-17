24 декабря выходит в кинопрокат новый российский фильм-катастрофа «Огонь». Местом съемок стал небольшой аэропорт во Владимирской области.

24 декабря выходит в кинопрокат новый российский фильм-катастрофа «Огонь».Местом съемок стал небольшой аэропорт во Владимирской области.Яркая и динамичная кинолента от создателей "Движения вверх" и "Экипажа" впервые в истории отечественного художественного кино рассказывает о жизни и работе авиапожарных Авиалесоохраны, совершающих героические поступки в борьбе с беспощадной стихией.Создатели фильма столкнулись с важной проблемой, связанной с уникальностью прыжков Авиалесоохраны для тушения пожаров на неподготовленные лесные площадки со специальными высокоточными парашютами.Чтобы максимально правдиво показать эти опасные маневры, режиссеры привлекли настоящих парашютистов-пожарных.Группа из семи авиапожарных выполнила серию прыжков с высоты около одной тысячи метров с самолета Ан-2 на уникальном парашюте «Лесник-3», обеспечивающим максимальную точность приземления и требующим большого мастерства в управлении. Прыжки выполнялись в специальном снаряжении парашютиста-пожарного, обеспечивающего надежную защиту при приземлении на деревья.Местом спецсьемок стал небольшой аэропорт во Владимирской области.Символично, что фильм выходит в преддверии 90-летия Авиалесоохраны 7 июля 2021 года. Именно в этот день в 1931 году впервые в истории нашей страны был совершен первый полет на самолете-биплане По-2 с целью обнаружения труднодоступного лесного пожара.Главного героя фильма, инструктора группы парашютистов-пожарных, играет народный артист России Константин Хабенский. В роли парашютистов-пожарных снимались Иван Янковский, Роман Курцын, Виктор Добронравов, Андрей Смоляков и многие другие. Режиссером картины стал Алексей Нужный, а оператором-постановщиком – Михаил Милашин.