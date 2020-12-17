Это станет продолжением кампании по обновлению парка специализированной техники в нашем регионе.

В департаменте лесного хозяйства Владимирской области сообщили, что в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» планируется закупка 14 тракторов, 8 лесных культиваторов, 14 грузовых, грузопассажирских и легковых автомобилей, 1 мотовездехода, 1 прицепного комплекса «Водолей» и 12 квадрокоптеров. Это станет продолжением кампании по обновлению парка специализированной техники в нашем регионе.В текущем году по проекту «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» приобретено 65 единиц лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования на общую сумму 31,3 млн рублей.«На 2021 год финансирование на приобретение лесопожарной техники увеличено почти вдвое по сравнению с 2020 годом. За три года реализации нацпроекта – с 2019 по 2021 год – её обновление составит 87 процентов. В будущем году приоритет будет отдан лесопатрульным автомобилям и квадрокоптерам. Как показывает практика, оперативное обнаружение лесного пожара – залог его успешной ликвидации», – отметил заведующий отделом Департамента лесного хозяйства Владимирской области Сергей Сазанов.Новая техника будет направлена в филиалы ГАУ ВО «Владлесхоз» в разные районы области.(Фото: Pixabay)