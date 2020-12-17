На эти цели Владимирская область получит почти 52 млн рублей.

Регион закупит 14 тракторов, 8 лесных культиваторов, 14 грузовых, грузопассажирских и легковых автомобилей, 12 квадрокоптеров, один мотовездеход и один прицеп «Водолей». Об этом рассказали в обладминистрации.«В 2020 году по проекту «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» уже приобретено 65 единиц лесопожарной и лесохозяйственной техники на 31,3 млн рублей», - отметили в департаменте лесного хозяйства Владимирской области.На будущий год финансирование этого проекта увеличат почти в два раза. Губерния получит почти 52 млн рублей.За три года реализации нацпроекта обновление техники составит 87%.Новое оснащение отправят в филиалы ГАУ ВО «Владлесхоз» в разные районы области.