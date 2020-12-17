Владимирский городской центр занятости населения начнёт предоставлять специальный комплекс услуг для женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста и желающих открыть собственное дело или стать самозанятыми.
Владимирский городской центр занятости населения начнёт предоставлять специальный комплекс услуг для женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста и желающих открыть собственное дело или стать самозанятыми.
Комплекс включает в себя услуги по профориентации, профессиональному обучению или получению дополнительного профобразования. Причем, с выплатой материальной помощи в период подготовки, выплаты единовременной финансовой помощи при регистрации участниц проекта в качестве индивидуального предпринимателя.
А также мероприятия по социальной адаптации и психологической поддержке.
Кроме того, в технологическую карту услуг включены информирование о положении на рынке труда региона и востребованных профессиональных компетенциях, консультирование по правовым вопросам и вопросам взаимодействия с налоговыми и социальными органами, а также другие услуги.
С их полным перечнем можно ознакомиться на официальном портале департамента
Все услуги оказываются бесплатно.