Владимирский городской центр занятости населения начнёт предоставлять специальный комплекс услуг для женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста и желающих открыть собственное дело или стать самозанятыми.

Владимирский городской центр занятости населения начнёт предоставлять специальный комплекс услуг для женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста и желающих открыть собственное дело или стать самозанятыми.Комплекс включает в себя услуги по профориентации, профессиональному обучению или получению дополнительного профобразования. Причем, с выплатой материальной помощи в период подготовки, выплаты единовременной финансовой помощи при регистрации участниц проекта в качестве индивидуального предпринимателя.А также мероприятия по социальной адаптации и психологической поддержке.Кроме того, в технологическую карту услуг включены информирование о положении на рынке труда региона и востребованных профессиональных компетенциях, консультирование по правовым вопросам и вопросам взаимодействия с налоговыми и социальными органами, а также другие услуги.С их полным перечнем можно ознакомиться на официальном портале департаментаВсе услуги оказываются бесплатно.