Напомним, что большая партия этих автобусов безвозмездно передана из собственности города Москвы в муниципальную собственность города Владимира.

Сегодня на автобусные маршруты городского общественного транспорта областного центра, которые обслуживает муниципальное АО «Владимирпассажиртранс», вышли первые восемь автобусов ЛиАЗ. Напомним, что большая партия этих автобусов безвозмездно передана из собственности города Москвы в муниципальную собственность города Владимира. Остальные «московские» автобусы в настоящее время проходят необходимые процедуры технического обслуживания и юридическое оформление.АО «Владимирпассажиртранс» в настоящее время обслуживает все троллейбусные маршруты города и автобусные маршруты №№ 2, 4С, 10С и 24С.С 21 декабря к этому перечню прибавится новый кольцевой автобусный маршрут 33С: «Пиганово - Институт защиты животных - ул. Родниковая - ул. Михалькова - Институтский городок - Юрьевец - Московское шоссе - пр-кт Ленина - ул. Пугачёва - пл. Победы - «Руслан и Людмила» - ул. Пичугина - Садовая площадь - Студёная гора - Золотые ворота - ул. Спасская - ул. Гагарина - ул. Гороховая - Октябрьский пр-кт - пл.Ленина - ВлГУ - ул.Гастелло — ул. Белоконской - Марьинка - Педагогический институт - ул. Красноармейская - Черёмушки - ул. Чайковского - пл. Победы - ул. Пугачёва - пр-кт Ленина - Московское шоссе - Юрьевец - Институтский городок - ул. Михалькова - ул.Родниковая - Институт защиты животных - Пиганово».