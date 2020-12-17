Завтра, 18 декабря, состоится праздничное открытие ледового сезона на «Ретрокатке».

Завтра, 18 декабря, состоится праздничное открытие ледового сезона на «Ретрокатке» в центре Владимира.В 18.00 на бульваре имени Пушкина начнется специальная программа с участием творческих и спортивных коллективов. Участников праздника порадуют выступления воспитанников муниципальной ДЮСШ №8 по фигурному катанию и хоккею с шайбой и музыкальные номера в исполнении кавер-группы «Лапти-бэнд». Артисты театра огня и света «Путь солнца» покажут огненно-пиротехническое шоу, которое уже стало традиционной «изюминкой» старта спортивного сезона главного городского открытого катка.Любой желающий сможет принять участие в конкурсах, интерактивных играх и розыгрыше призов.Каток на бульваре им. Пушкина во Владимире открывается уже в седьмой раз. За предыдущие шесть зимних сезонов его посетили почти 100 тысяч человек. В зимнем сезоне 2020-2021 каток было решено оформить в стиле ретро, воссоздав новогоднюю атмосферу советской эпохи. Так, для посетителей катка созданы шесть тематических ярких и креативных фотозон, где можно сделать красивое и необычное фото.Вход на каток для любителей активного отдыха, которые приходят со своими коньками, по-прежнему бесплатный. Каток оборудован обогреваемым шатром для переодевания с ячейками для хранения личных вещей. В пункте проката можно взять коньки за 100 рублей (без ограничения времени), залог — 1500 рублей. Плата за пользование ячейкой для хранения вещей — 50 рублей.В будни ледовая площадка работает с 16.00 до 22.00, в выходные и праздничные дни - с 10.00 до 22.00 (технический перерыв с 16.00 до 17.00).На празднике 18 декабря на катке будут работать профессиональные фотографы. Снимки с церемонии открытия, а также всю актуальную информацию о работе ледовой площадки можно найти в группе «КАТОК В СЕРДЦЕ ВЛАДИМИРА» в социальной сети Вконтакте.