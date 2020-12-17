Дороги и тротуары в региональной столице чистят механизированным способом с помощью комбинированных дорожных машин (КДМ) и тракторов со щётками.

Утром 17 декабря на улицы областного центра вышли 53 единицы техники и 73 рабочих ЦУГДа. С 5:00 утра дороги Владимира начали посыпать песко-соляной смесью.«Производится уборка от снега и наледи остановок общественного транспорта, лестничных сходов, пешеходных переходов, подходов к объектам соцсферы», - добавил заместитель директора муниципального «Центра управления городскими дорогами» Николай Дятлов.Дороги и тротуары в региональной столице чистят механизированным способом с помощью комбинированных дорожных машин (КДМ) и тракторов со щётками. Снег самосвалами вывозится на специально оборудованный полигон.Напоминаем, что по вопросам уборки города можно звонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 или на мобильный круглосуточный телефон: 8-960-721-49-49.За дворы многоквартирных домов отвечают управляющие компании. За территории, возле офисов, ТЦ, магазинов, предприятий и организаций, - их собственники или арендаторы.В управлении ЖКХ продолжает свою работу «горячая линия». Жаловаться на качество и оперативность уборки придомовых территорий можно по телефону: 53-26-30 или в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу - 05.