Подрядчик сейчас укладывает паркет и клеит обои. Стоимость работ составила почти девять миллионов рублей.

До конца 2020 года во Владимире планируют завершить реставрацию «Дома Столетовых». Об этом рассказала гендиректор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова.Подрядчик сейчас укладывает паркет и клеит обои. Стоимость работ составила почти девять миллионов рублей. Оплачивались работы за счёт ВСМЗ. В 2020 году также отремонтированы входная группа, гардероб, кассы и туалеты в «Палатах». На это из бюджета учреждения потратили ещё почти 8 млн рублей.В уходящем году на реставрацию и текущий ремонт объектов культурного наследия и памятников архитектуры Владимиро-Суздальский музей-заповедник потратил около 46 млн рублей. Больше половины внёс сам музей. При этом посещаемость из-за коронавируса упала в два раза - с миллиона до 566 000 туристов.