Приоритет - работники старшего возраста и члены коллектива, имеющие хронические заболевания.

Глава региона Владимир Сипягин внёс изменения в «коронавирусный» указ.Всем работодателям региона рекомендовано перевести не менее 30% сотрудников на «удалёнку». Приоритет - работники старшего возраста и члены коллектива, имеющие хронические заболевания.Напомним, что весной формат дистанционной работы уже вводился, а к концу года Госдума приняла закон об удалённой работе, в котором прописаны права и обязанности сторон.