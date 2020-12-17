Мошенник продавал людям несуществующие бани. Как сообщают в полиции, 34-летний житель соседнего региона в Интернете разместил информацию о строительстве бань. С ним связались жители

Мошенник продавал людям несуществующие бани. Как сообщают в полиции, 34-летний житель соседнего региона в Интернете разместил информацию о строительстве бань. С ним связались жители Вязниковского района и договорились о строительстве бань. По всей видимости, действовал злоумышленник по предоплате. Один из потерпевших передал “банщику” 105 000 рублей, другой – 70 000 рублей. Строитель деньги получил, но