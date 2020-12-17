В Доброграде продолжает работу Инвестиционный конгресс. Какие новые возможности появятся в регионе и как открытие первой экономической зоны отразится на развитии всего региона.

В Доброграде продолжает работу Инвестиционный конгресс. Какие новые возможности появятся в регионе и как открытие первой экономической зоны отразится на развитии всего региона."Время уникальных возможностей и эффективных решений". Инвестиционный конгресс в Доброграде - это возможность всего за пять дней показать российским и зарубежным инвесторам экономический потенциал Владимирской области. Сотни обсуждений на самые разные темы. Так или иначе они все связаны с финансами, промышленностью и развитием.Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Российской Федерации:- Для нас всех этот год был точно не самым простым. Он заставил напрячь все силы, использовать все ресурсы для борьбы с пандемией. И, конечно, эта борьба отразилась на экономике как России в целом, так и каждого региона в отдельности. Поэтому ещё приятнее видеть, что Владимирская область в эти месяцы показала хороший рост.Будущее за новыми технологиями. Об этом здесь говорит каждый участник. Новый и самый главный импульс для Владимирской области , считает Алексей Говырин, - создание в Ковровском районе первой особой экономической зоны. Проект с амбициозными задачами. От мебельной до авиационной промышленности. И более 10000 тысяч новых рабочих мест.Алексей Говырин, депутат Законодательного собрания Владимирской области:- К открытию зоны предшествовала огромная работа, котрую мы проводили совместно с администрацией Владимирской области по подготовке заявки на открытие ОЭЗ. Сама заявка, чтобы вы понимали, состоит из 8 коробок бумаги формата А4. Мы фактически сегодня встаем на один уровень с ведущими регионами страны: Москва, Татарстан, Калиниградская область. Мы получили в свои руки тот инструмент, которым уже успешно пользуются другие регионы по привлечению новых инвесторов.Реализация всех запланированных проектов позволит расширить и экспортный потенциал отечественных предприятий, создаст условия для производства высокотехнологичной импортозамещающей продукции. Таким образом, появление особой экономической зоны станет мощным драйвером развития не только области, но и страны в целом.Юлия Болдина, Александр Чунаев. Вести-Владимир.