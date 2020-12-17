На это влияет снижение пассажиропотока и ситуация с коронавирусом.

На это влияет снижение пассажиропотока и ситуация с коронавирусом.В частности, на сайте автовокзала сообщается, что отменены рейсы по маршруту № 507 «Владимир — Гусь-Хрустальный»:из Владимира (автовокзал): 7.30, 11.50, 14.00, 16.00, 18.00;из Гусь-Хрустального (остановочный пункт): 7.20, 9.00, 13.30, 16.00, 17.00.Также временно отменяются рейсы:«Владимир — Иваново» из Владимира в 9.20 и 12.50;«Владимир — Шуя» из Владимира в 16.00, 19.00, 20.00, 21.30;«Ковров — Иваново» изКоврова в 17.25.Кроме того, временно отменяются рейсы «Муром — Иваново — Муром»- с отправлением из Мурома в 07.45,- из Судогды «туда» в 09.50,- «обратно» в 18.32,- из Владимира «туда» в 10.50,- «обратно» в 17.50,- из Суздаля «туда» в 11.40,- «обратно» в 16.55.При этом предлагается узнавать о новых отменах и корректировках рейсов в справочной автовокзала и по телефону справочной (4922) 32-37-90.