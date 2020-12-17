В связи с угрозой распространения во Владимирской области новой коронавирусной инфекции

В связи с угрозой распространения во Владимирской области новой коронавирусной инфекции внесены новые изменения в Указ Губернатора от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности».В частности, работодателям региона рекомендовано перевести не менее 30 процентов сотрудников на дистанционную работу, обратив особое внимание на лиц старшего возраста и с хроническими заболеваниями.Кроме того, органам местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителей образовательных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры, обеспечить организацию учебного процесса в этих учреждениях в очной форме или с применением дистанционных технологий. Соответствующие решения должны принимать муниципальные оперативные штабы с учётом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки.(Фото: Pixabay)