В 2020 году в регионе числилось 9096 почётных доноров, которым выплачено 134 млн рублей.

Во Владимирской области на 3,7 % проиндексирована ежегодная денежная выплата почётным СССР и России. Об этом сообщила пресс-служба департамента социальной защиты населения. В 2021 году сумма пособия составит 15109,46 рубля.Перечисление денег, как и раньше, будет осуществляться до 1 апреля в беззаявительном порядке. За исключением граждан, вновь награждённых знаком «Почётный донор России». Для оформления выплаты им потребуется подать заявление и приложить к нему паспорт, а также удостоверение о награждении нагрудным знаком.В 2020 году во Владимирской области числилось 9096 почётных доноров, которым выплачено 134 млн рублей.