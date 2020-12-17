Во Владимирской области за сутки 17 декабря лабораторно подтверждено 185 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Во Владимирской области за сутки 17 декабря лабораторно подтверждено 185 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.47 случаев во Владимире,18 - в округе Муром,16 - в Гусь-Хрустальном районе,12 - в Юрьев-Польскомрайоне11 - в Ковровскомрайоне10 - в Гороховецкомрайоне9 - в Вязниковскомрайоне9 - в Александровскомрайоне9 - в Суздальскомрайоне9 - в Кольчугинскомрайоне7 - в Петушинскомрайоне7 - в Камешковскомрайоне6 - в Селивановскомрайоне5 - в Киржачскомрайоне5 - в г. Радужный,4 - в Меленковскомрайоне1 - в СудогодскомрайонеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 16 014 случаев заболевания.3083 случая во Владимире,2138 - в Гусь-Хрустальномрайоне1824 - в о. Муром,1237 - в Ковровскомрайоне1089 - в Александровскомрайоне1045 - в Петушинскомрайоне811 - в Вязниковскомрайоне729 - в Юрьев-Польскомрайоне582 - в Собинскомрайоне585 - в Кольчугинскомрайоне511 - в Суздальскомрайоне446 - в Гороховецкомрайоне442 - в Меленковскомрайоне378 - в Селивановскомрайоне361 - в Камешковскомрайоне306 - в Киржачскомрайоне239 - в Судогодскомрайоне208 - в г. Радужном.