На три больше чем накануне. Общее количество заражённых теперь 16 014. В лидерах антирейтинга Владимир (+ 47 заболевших за сутки). На втором месте антирейтинга Муром (18 новых КОВИД-носителей).

На три больше чем накануне. Общее количество заражённых теперь 16 014. В лидерах антирейтинга Владимир (+ 47 заболевших за сутки). На втором месте антирейтинга Муром (18 новых КОВИД-носителей). Третье место антирейтинга у Гусь-Хрустального (16 новых заболевших). Общая статистика по области выглядит сейчас так: Летальных исходов за последние сутки – 2. На четыре меньше чем