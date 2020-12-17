Департамент здравоохранения планирует развернуть ещё 332 места для заболевших Covid-19.

На 17 декабря в медучреждениях Владимирской области открыто 1709 коек для пациентов с новой коронавирусом. Занят - 91 %, то есть 1 551 место. Свободны – 158 коек. За минувшие сутки в регионе , которые подхватили вирус.Напомним, что департамент здравоохранения планирует для пациентов с Covid-19.В лабораториях медорганизаций, Роспотребнадзора и Приволжского исследовательского медицинского университета за минувшие сутки проведён 4 081 анализ на ковид.