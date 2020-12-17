ВТБ Лизинг с начала года передал компаниям-клиентам свыше 15 тыс. вагонов на сумму более 30 млрд рублей без НДС.

ВТБ Лизинг с начала года передал компаниям-клиентам свыше 15 тыс. вагонов на сумму более 30 млрд рублей без НДС. Финансировались полувагоны, вагоны-цистерны, 80-ти футовые платформы, зерновозы. Техника передавалась в финансовый лизинг. К настоящему моменту ж/д портфель ВТБ Лизинг насчитывает более 115 тысяч вагонов различных типов, по этому показателю компания является крупнейшим лизингодателем в России.«Железнодорожный сегмент в ГК ВТБ Лизинг исторически является одним из флагманов развития компании. Даже учитывая негативные явления этого года в мире, связанные с COVID-19, а также в железнодорожной отрасли, связанные с корректировкой рынка, команде ВТБ Лизинг удалось выполнить поставленные на 2020 год цели по объемам нового бизнеса и доходности портфеля. Это связано с высокой имущественной и финансовой экспертизой компании, индивидуальным подходом к каждому клиенту и его запросам. За 2020 год в компании было реализован ряд знаковых сделок: часть из них направлены на рост портфеля, часть на сохранение портфеля с ключевыми игроками рынка. Даже в сложившейся ситуации с профицитом вагонов на сети мы совместно с клиентами ищем долгосрочные стратегические решения для развития их бизнеса, достигаем баланса интересов всех сторон», - отметил генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.ВТБ Лизинг активно участвует в инвестпроектах клиентов, работающих в сфере железнодорожных перевозок, предоставляет различные виды финансовых услуг, в том числе сложноструктурированные сделки. Компания также предлагает эффективные решения по снижению долговой нагрузки: например, сделки в логике долгосрочной аренды, в том числе с правом выкупа вагонов. Дополнительно предлагаются варианты рефинансирования парка через лизинг, что позволяет получить хорошую экономию, в первую очередь, за счет значительного снижения ключевой ставки.