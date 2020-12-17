Согласно статистике, положительный тест на ковид пришёл ещё 60 костромичам.

По информации правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе выявлено 116 новых случаев заражения Covid-19. Исцелились от недуга – 99 человек.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл ещё 60 костромичам. По семь новых заражённых выявлено в Буе и Костромском районе. Шесть инфицированных прибавилось в Волгореченске, пять - в Антропово, по четыре – в Шарье, Нерехте, Красносельском и Макарьевском районах. По три новых случая диагностировано в Сусанино и Межевском районе, по два – в Вохме и Мантурово. По одному заболевшему прибавилось в Галиче и Кадые.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти жизнь одного пациента.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 13 426 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 10 349 пациентов. В стационарах лежат 760 человек, из них 428 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2 438 человек.