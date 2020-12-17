Сегодня в полдень начнётся большая пресс-конференция президента Владимира Путина. Смотрите трансляцию на нашем канале. И впервые задать вопрос главе государства смогут не только журналисты , но и пользователи мобильного приложения "Москва-Путину".

Сегодня в полдень начнётся большая пресс-конференция президента Владимира Путина. Смотрите трансляцию на нашем канале. И впервые задать вопрос главе государства смогут не только журналисты , но и пользователи мобильного приложения "Москва-Путину".Вопросы можно было задавать в письменном виде или записав короткое видео. Известно , что обратились к Путину жители деревни Обращиха суздальского района, которые уже много лет безрезультатно ждут проведения газа. Совместными усилиями они собрали почти полтора миллиона, сделали смету, а обещанного голубого топлива все ещё нет.Обещанного, как известно ждут три года. Вот и жители деревни Обращиха ждут обещанный газ уже 11 лет. Вот уже и станцию высокого давления установили в прошлом году, а обещанного газа, как нет, так и нет. Все даже уже борщевиком поросло.Рядом с домом Татьяны Филлиповской всегда охапка дров - в доме печное отопление. А под рукой - папка документов, пенсионерка вместе с остальными жители деревни ОбращИха уже много лет добивается проведения газа. Эпопея началась ещё в 2012 году, когда люди собрали деньги на проект. По пятьдесят тысяч с дома. Потом началось выкручивание рук, говорят жители , с них потребовали еще деньги. Платить люди отказываются.Татьяна Филипповская, лидер инициативной группы:- Мы сейчас вот добиваемся того, чтобы у нас прошла газификация за счет бюджетных средств, как нам утверждала областная администрация. И она уже изыскала средства на высокое давление за счет бюджетных средств, без привлечения бюджетных средств населения.По закону бесплатный газ положен только селам , где есть производство, школы или детские сады. В Обращихе нет даже фермы. Такие поселения финансируются по принципу "пятьдесят на пятьдесят". В соседних с Обращихой селах люди пошли на по такому пути. Потому и газ там уже есть.Евгения Горбунова, местная жительница:- Мы ездим в храм в Юрьев-Польский район, и в друг там газ! Не было ни слуху ни духу, никакие деньги не собирали и вдруг нам говорят: "У нас газ проводят!". Как газ? И деньги нашлись, вокруг деревни тут же прорыли, все сделали. Людей только подключили к трубе, а от трубы до дома!И все же бонус за десять лет борьбы за газ жители Обращихи получили - в прошлом году до села провели газ высокого давления. Осталось сделать разводку к домам. Но за это время устарел проект , говорят в департаменте ЖКХ. Там пытаются найти выход из положения. Путей всего три. Первый, который изначально был предложен жителям - на собственные деньги установить газ, то есть самостоятельно собрать около восьми миллионов рублей. Второй - воспользоваться программой "50 на 50", то есть оплатить половину стоимости работ, остальное выделит бюджет. А третий вариант подкорректировать смету 2012 года. И отправить её в департамент ЖКХ, чтобы попасть в программу газификации на 2021 год.Жителям необходимо актуализировать сметную документацию и направить её в департамент ЖКХ. Мы изыщем возможность включить в программу спецнадбавок в 21 году на строительство газопровода в селе Обращиха.Это самый бюджетный вариант для жителей , считают в департаменте. Чиновники советуют поторопиться - срок действия проекта заканчивается уже в следующем году. Выбор - за жителями Обращихи.Артём Яковенко, Андрей Синягин, Вести Владимир.