По состоянию на 17 декабря в медорганизациях региона действует 1724 койки для пациентов с новой...

По состоянию на 17 декабря в медорганизациях региона действует 1724 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 66,4 процента из них занято (1144), свободны 580 коек. 59131 пациент с Covid-19 в регионе выздоровел, в том числе за минувшие сутки – 301 человек.За период наблюдения в области отмечено 2881 летальных случаев, за сутки скончались от коронавируса еще 5 человек.Напомним, во Владимирской области за сутки выявлен 291 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, всего за время пандемии в регионе зафиксировано 77577 случаев.