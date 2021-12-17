Мощная оттепель в центральном регионе России продолжается, но к началу следующей недели синоптики...

Мощная оттепель в центральном регионе России продолжается, но к началу следующей недели синоптики обещают уже сильные морозы.17 декабря, в пятницу, во Владимирской области ожидается облачная погода. Ночью и днем небольшие осадки в виде мокрого снега. Местами гололед, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.Ветер ночью юго-западный, 5 – 10 метров в секунду, днем северо-западный, 3 – 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью -4…+1 °C, днем -3…+2°C.Фото: ВК "Природа Владимирской области"