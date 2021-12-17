На территории Владимирской области за прошедшие сутки 17 декабря лабораторно подтвержден 291 случай...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 17 декабря лабораторно подтвержден 291 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
70 - во Владимире
34 - в Муромском районе
31 - в Александровском районе
30 - в Ковровском районе
27 - в Гусь-Хрустальном районе
15 - в Вязниковском районе
13 - в Петушинском районе
12 - в Суздальском районе
12 - в Юрьев-Польском районе
12 - в Кольчугинском районе
7 - в Меленковском районе
6 - в Киржачском районе
5 - в Гороховецком районе
4 - в Собинском районе
4 - в Судогодском районе
4 - в Селивановском районе
4 - в Камешковском районе
1 - в Радужном
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 77 577 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).