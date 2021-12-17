На территории Владимирской области за прошедшие сутки 17 декабря лабораторно подтвержден 291 случай...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 17 декабря лабораторно подтвержден 291 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.70 - во Владимире34 - в Муромском районе31 - в Александровском районе30 - в Ковровском районе27 - в Гусь-Хрустальном районе15 - в Вязниковском районе13 - в Петушинском районе12 - в Суздальском районе12 - в Юрьев-Польском районе12 - в Кольчугинском районе7 - в Меленковском районе6 - в Киржачском районе5 - в Гороховецком районе4 - в Собинском районе4 - в Судогодском районе4 - в Селивановском районе4 - в Камешковском районе1 - в РадужномВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 77 577 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).