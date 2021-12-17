В 2021 году почти 1900 человек стали участниками программы содействия добровольному переселению во...

В 2021 году почти 1900 человек стали участниками программы содействия добровольному переселению во Владимирскую область соотечественников, проживающих за рубежом.«С января по декабрь 2021 года 1859 переселенцам, включая членов их семей, было одобрено участие в программе, 632 уже проживали на территории региона, − сообщил директор Департамента труда и занятости населения Андрей Григорьев. − 23 процента из числа заявителей имеют педагогическое образование, 8,8 процента − медицинское, около 18 процентов − экономическое, столько же − техническое, также есть заявления от граждан с юридическим и финансовым образованием».По данным УМВД России по Владимирской области, с января 2021 года 560 мигрантов, включая членов их семей, получили свидетельства участников программы переселения и встали на учёт в территориальные органы внутренних дел, 443 человека, переселившихся в наш регион, оформили гражданство Российской Федерации.В области переехавшим соотечественникам предоставляется единовременная выплата в размере составляет 29400 рублей. С начала года 50 человек получили финансовую помощь, из средств которой переселенцы могут оплатить съём жилья, сообщает пресс-служба обладминистрации.Фото: pexels.com/