Автопарк регионального МЧС пополнился. Во Владимире у стен обладминистрации прошла торжественная церемония. Она приурочена к подведению итогов деятельности сотрудников МЧС в 2021-ом году и

Автопарк регионального МЧС пополнился. Во Владимире у стен обладминистрации прошла торжественная церемония. Она приурочена к подведению итогов деятельности сотрудников МЧС в 2021-ом году и Дню спасателя. Новые пожарные автоцистерны, катер, моторная лодка и другая техника. Вручить ключи от нее приехал зам. министра МЧС России. Илья Денисов, заместитель министра МЧС России За счет средств федерального бюджета