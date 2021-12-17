Вчера, 16 декабря, на рассмотрение нижней палаты российского парламента внесен проект нового закона об общих принципах организации местного самоуправления. Теперь слово за депутатами Госдумы, поддержать проект или нет.

Что новый закон о местном самоуправлении изменит во Владимирской области?Вчера, 16 декабря, на рассмотрение нижней палаты российского парламента внесен проект нового закона об общих принципах организации местного самоуправления. Теперь слово за депутатами Госдумы, поддержать проект или нет. Скорее всего, предложения обретут силу буквы закона, и наша местная власть уже больше не будет прежней. Что измениться и как к этим изменениям относятся главы муниципалитетов Владимирской области?Напомним, действующая версия федерального закона о местном самоуправлении была принята еще в 2003-м. Но жизнь не стоит на месте - даже название внесенного законопроекта зримо намекает на совсем другие подходы - «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Итак, что изменится и будут ли эти изменения к лучшему? Свое мнение для нашего издания высказал глава администрации Вязниковского района Игорь Зинин:- Главное – будет единство публичной власти, органы местного самоуправления встроят в вертикаль, что, в свою очередь, принесет конкретным людям, проживающим в любом населенном пункте области, очевидные плюсы.О чем и говорил Президент РФ Владимир Путин. На практике это будет означать, что и ОМСУ, и региональная власть, и федеральная работают как части единого механизма, как команда.Законопроектом предлагается единственный способ формирования представительного органа муниципального образования — муниципальных выборов. Для всех должностных лиц местного самоуправления устанавливается единый срок полномочий - пять лет.Губернатор сможет обратиться в Совет МО с инициативой прекращения полномочий главы. Кроме того, главы регионов смогут вносить предупреждения и объявлять выговор местным главам. Выстраивается вертикаль – понятная, с инструментами контроля.Если закон примут, появится шанс на решение кадровой проблемы в управлении. Сложно подобрать грамотного специалиста в каждом сельском поселении на предлагаемую заработную плату. Зачастую некоторые должности остаются вакантными и вопросы местного значения решаются медленно либо совсем остаются нерешенными. Объединение в муниципальный округ позволит комплексно и с одинаковым подходом ко всем поселениям решать вопросы и проблемы в плановом порядке.Еще одно преимущество - жителям не нужно будет разбираться, где и чьи полномочия. Предполагаемые изменения определят ответственных – местную власть, но при этом и регион будет активно участвовать в решении задач органов местного самоуправления. Из любого населенного пункта на территории округа можно будет прийти к специалисту в администрацию округа и задать вопрос, получить услугу. Метод "одного окна" - понятно и оперативно, без хождения "по инстанциям".Все эти изменения, подчеркну, назрели давно. Главная цель нового закона — повышение ответственности местного самоуправления перед жителями.