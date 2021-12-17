16 декабря Государственная Дума в первом чтении приняла закон о санитарно- эпидемиологическом...

16 декабря Государственная Дума в первом чтении приняла закон о санитарно- эпидемиологическом благополучии населения. Он направлен на повышение эффективности в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.Закон устанавливает единые стандарты, которые позволят избежать «перегибов на местах» и не всегда эффективных решений властей в регионах страны. Сертификаты здоровья будут доступны всем гражданам, у кого есть антитела – не важно, как они выработаны: в результате болезни, после прививки вакцинами или бессимптомного носительства COVID-19.Практика уже показала результативность меры.В самом сертификате здоровья нет ничего принципиально нового. Во всех заведениях общественного питания персонал оформляет медицинские книжки, каждый ребёнок при поступлении в детсад или школу проходит медосмотр, а родители оформляют ему сертификат вакцинации.Основная задача закона – не введение новых ограничений, а защита граждан от эпидемии, сообщают в пресс-службе администрации области. Он гарантирует, что борьба с эпидемией не нарушает права и свободы жителей нашей страны, и создаёт условия для скорейшего возвращения к допандемийной жизни. Срок действия закона – до 1 июня 2022 года.«Департамент здравоохранения Владимирской области поддерживает инициативу введения сертификатов здоровья. В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, новых вызовов перед обществом, эти сертификаты, безусловно, повысят уровень безопасности жителей Владимирской области», – отметил и.о. директора Департамента здравоохранения Артём Осипов.