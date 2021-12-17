Дефицит составит 8 млрд рублей.

Депутаты Заксобрания Владимирской области утвердили бюджет на 2022 год. Дефицит составит 8 млрд рублей. Впервые в 2021 году заседание прошло в очном формате.На вопросы депутатов отвечал директор департамента финансов Вячеслав Кузин. Обсуждение главного финансового документа длилось больше часа. За время между первым и вторым чтениями поступило 74 поправки: 67 – от губернатора, 7 – от ЗC. Все корректировки были согласованы.В результате 24 депутата из 30 проголосовали за главный финансовый документ. Против выступили четверо, двое -воздержались.Консолидированный бюджет составит 80 млрд рублей. При этом 70% расходов – социалка.К слову, к 2024 году в 33 регионе планируют выйти в ноль, без дефицита.