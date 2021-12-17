Злоумышленники через подставных юридических лиц приобретали новые иномарки премиум-класса, а затем оформляли подложные договора купли-продажи, в которых фигурировала завышенная стоимость автомобилей...

«Следователем СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных статьями 210 и 159.5 Уголовного кодекса Российской Федерации.Как сообщалось ранее, злоумышленники через подставных юридических лиц приобретали новые иномарки премиум-класса, а затем оформляли подложные договора купли-продажи, в которых фигурировала завышенная стоимость автомобилей. В дальнейшем транспортным средствам умышленно наносились серьезные повреждения, что в большинстве случаев исключало их дальнейшую эксплуатацию. Фиктивные документы предоставлялись страховым компаниям, после чего сообщники получали завышенные страховые выплаты. Ущерб, причиненный данным компаниям, превысил 130 миллионов рублей и в дальнейшем был частично возмещен.Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками ГУУР МВД России совместно с коллегами из Юго-Восточного административного округа столицы. Фигуранты задержаны на территории Московского региона и Республики Крым. Предполагаемый лидер криминальной организации объявлен в розыск.С осени этого года уголовное дело в отношении семерых обвиняемых, выделенное в отдельное производство, рассматривается в Замоскворецком районном суде г. Москвы.В настоящее время в Гагаринский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении девяти обвиняемых», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18