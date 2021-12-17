Обе аварии произошли 16 декабря.

Два смертельных ДТП произошли 16 декабря в Гусь-Хрустальном и Судогодском районах. В первом случае водитель не пропустил грузовик. Во втором – обгон стал причиной гибели человека. В результате – двое погибших и четверо пострадавших.По предварительным данным УГИБДД по Владимирской области, в 19:40 на 352 километре трассы Р-132 «Золотое кольцо» в Гусь-Хрустальном районе 35-летний мужчина на Audi-100 врезался в грузовую машину «Фредлайнер», за рулём которого сидел 61-летний автомобилист. Грузовик съехал в кювет и опрокинулся. Владелец «немца» скончался в больнице от полученных травм. Пассажир Audi получил несколько ушибов. Он направлен на амбулаторное лечение.В 19:20 на 73 километре трассы «Владимир-Муром-Арзамас» в Судогодском районе 35-летний водитель Mitsubishi АСХ выехал на встречку, чтобы обогнать другой автомобиль. В результате от лобового столкновения с Volkswagen Tiguan погиб 38-летний пассажир Mitsubishi. Травмы различной степени тяжести получили оба водителя, а также 32-летний пассажир «Тигуана».