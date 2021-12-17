Какими выдались первые две недели декабря для владимирской епархии, расскажет Татьяна Данилова....

Какими выдались первые две недели декабря для владимирской епархии, расскажет Татьяна Данилова. Прямо сейчас - епархиальный вестник.- В ковровском Знаменском монастыре отметили 15-летие возрождения монашеской жизни и богослужебной деятельности. Здесь же прошел Архиерейский совет Владимирской митрополии.– В Богородице-Рождественском монастыре завершается ремонт помещений кафе, где будет сохранен исторический интерьер.– Представители Молодёжной секции Императорского Православного Палестинского Общества побывали во Владимире. Студентов семинарии ждет поездка в Израиль.