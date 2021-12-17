Голубое топливо - в каждое домовладение области. Специалисты компании Газпром газораспределение...

Голубое топливо - в каждое домовладение области. Специалисты компании "Газпром газораспределение Владимир" ввели в строй межпоселковый газопровод для пяти деревень Киржачского района. Газопровод, протяженностью в 21 километр, связал Киржач и деревни Полутино, Трохино, Акулово, ТельвякОво и Новосёлово. Подробности в нашем сюжете.Мечта о голубом топливе сбылась под новый год. Семья Яковицких из деревни Тельвяково Киржачского района больше не заготавливает дрова для печи. Поленница больше не нужна. Теперь в их доме другое природное топливо - газ. Впрочем глава семейства Владимир Сергеевич замечает: русская печка в доме останется.Владимир Яковицкий, пенсионер, житель деревни Тельвяково:- Печку разбирать не будем, это будет у нас как памятник архитектуры, мы много ее собирали, делали, много рук туда прикладывали, поэтому печку оставим однозначно.Долгожданный газ пришёл и в другие деревни района - Полутино, Трохино, Акулово и Новосёлово. В этих населенных пунктах планируется газифицировать 614 домовладений. А в Новоселове должны смонтировать котельную для теплоснабжения школы ,детского сада и дома культуры.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Это даст возможность и другим людям, планировать свою жизнь. Это позволит людям строится на сельской территории, позволит более активно работать над такой программой как "Комплексное развитие сельских территорий Владимирской области".Всего в этом году в рамках реализации Программы развития газоснабжения и газификации регионов России ПАО "Газпром" на 2021-2025 годы в регионе введены в эксплуатацию 6 межпоселковых газопроводов: по 2 в Александровском и Киржачском районах, по одному в Юрьев-Польском и Селивановском районах области. Обе программы – газификации и догазификации, - идут параллельно. Владимирская область взяла высокий темп.Андрей Турчак, первый заместитель Председателя Совета Федераций и Федерального Собрания РФ:- Динамика по программе очень хорошая, она хорошая в целом по стране и по Владимирской области в частности. 28 тысяч домовладении по региону могут быть социально догазифицированы, причем на сегодняшний день почти 10 тысяч заявок собрано с населения.Программа развития газоснабжения и газификации регионов России ПАО "Газпром" рассчитана до 2025 года. Это создаст огромный потенциал для экономического развития области. Природный газ получат почти 190 населенных пунктов, как правило, в сельской местности.Сергей Густов, генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз":- Это одна часть и там тоже будет догазификация, плюс 18 тысяч домовладений расположенных в уже газифицированных населенных пунктах и это вторая часть программы собственно догазификации.Сейчас в план-график догазификации Владимирской области включено более 8 тысяч домовладений. И прием заявок продолжается. Обращаться можно через Единый центр предоставления услуг, сайт газораспределительной компании или сервис Госуслуги.Александр Сыпченко, Андрей Синягин. "Вести-Владимир"