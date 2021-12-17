Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о продолжении четвертой волны ковида в стране.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о продолжении четвертой волны ковида в стране.Глава Минздрава принял участие в XXX съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Выбор такой площадки не случаен, ведь огромное влияние на деловую активность в стране оказывает именно ситуация с коронавирусом.О том, какие меры для борьбы с эпидемией государство рассматривает в качестве эффективных, Михаил Мурашко ответил лаконично. Речь идет о том, чтобы вовремя вернуть ограничительные меры и распоряжения по соблюдению социальной дистанции в том случае, если ситуация с коронавирусом ухудшится.Кроме того, добавил министр, необходима повторная вакцинация спустя полгода. При этом, по его словам, расслабляться пока рано – страна продолжает находиться в зоне повышенной опасности."Мы не вышли еще из четвертой волны", – подчеркнул Михаил Мурашко.Отметим, слова главы Минздрава подтверждаются и статистически. Согласно данным оперативного штаба, опубликованным 17 декабря, за минувшие сутки в стране было зафиксировано 27 743 новых случая коронавируса. При этом выздоровевших пациентов оказывается почти на десять тысяч больше – 37 437 человек. Число летальных случаев, зарегистрированных ща 24 часа, составило 1 080.