Главный врач городской больницы в Радужном Людмила Жукова покинула свой пост в связи с окончанием...

Главный врач городской больницы в Радужном Людмила Жукова покинула свой пост в связи с окончанием срочного контракта.Артем Осипов, и.о. директора департамента здравоохранения Владимирской области, встретился с коллективом больницы 16 декабря.Во время встречи коллективу были сообщены результаты комплексной проверки учреждения, доведена медико-правовая позиция департамента здравоохранения по клиническому случаю, послужившего причиной эскалации конфликта.По факту неколлегиального поведения департамент здравоохранения предлагает рассмотреть известную в СМИ ситуацию на проблемно-этической комиссии. А по клиническому случаю — продолжит служебное расследование.Напомним, что летом в больнице Радужного назрел конфликт между коллективом и руководством. Медработники заявляли, что им не выплачивают ковидные надбавки.После жалоб работников были проведены проверки департаментом здравоохранения и прокуратурой.После случая, когда медики из Радужного привезли на скорой тяжело больную пациентку к Белому дому, так как получили отказ в госпитализации в нескольких больницах, ситуация в коллективе накалилась. Бригада скорой была подвергнута дисциплинарным взысканиям и лишена стимулирующих выплат.По завершению срочного контракта с Жуковой Л.Н. и.о. главного врача ЗАТО г. Радужный назначена заместитель главного врача Жилина О.В., сообщает департамент здравоохранения Владимирской области.