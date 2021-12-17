Утром 17 декабря на расчистку улиц вышли 49 единиц техники и 64 дворника.

Во Владимире за сутки из города вывезено 6500 кубометров снега. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.В областном центре организована круглосуточная уборка наледи и снежной каши. Коммунальщики будут работать без выходных. Утром 17 декабря на расчистку улиц вышли 49 единиц техники и 64 дворника.В первую очередь внимание уделяется дорогам, тротуарам, лестничным спускам, остановкам, подходам к пешеходным переходам. Участки обрабатываются пескосоляной смесью и реагентами.«За сутки из города вывезено более 6500 кубических метров снега или 330 самосвалов», - уточнили в горадминистрации.Работы ведутся не только в центральной части, но и в отдалённых микрорайонах и присоединенных территориях.