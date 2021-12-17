Сотрудниками полиции установлена причастность мужчины к совершению кражи и мошенничества.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража) и ст. 159 УК РФ (мошенничество).По версии следствия, в начале сентября текущего года, фигурант, находясь на лестничной площадке жилого дома на улице Московской в городе Коврове, похитил велосипед, разорвав противоугонный трос, которым он был пристегнут к батарее.Несколькими днями позже мужчина, в одном из торговых центров Коврова, предоставил продавцу для оплаты покупки – мобильного телефона три сувенирных билета «Банка приколов», которые не являются платежным средством. Пока продавец оформляла чек на покупку и отвлеклась от предъявленных для оплаты «купюр», ковровчанин схватил коробку с телефоном и скрылся.Сумма причиненного потерпевшим материального ущерба составила более 18 000 рублей. Похищенное имущество мужчина успел реализовать.Камеры видеонаблюдения и свидетельские показания способствовали раскрытию данных преступлений. Сотрудники полиции задержали 43-летнего фигуранта на территории Ковровского района в ходе оперативных мероприятий.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.