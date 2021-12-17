Пандемия коронавируса продолжает сотрясать мир: локдауны и тотальные ограничения уже стали привычными явлениями для многих городов и стран. Москва демонстрирует другой подход. Российская столица не только успешно борется с COVID-19, но и сохраняет общественную, деловую и даже культурную активность. В городе работают театры, музеи, выставочные залы, а недавнее открытие Центра современного искусства ГЭС-2 стало ярким событиям в мировой культурной жизни.

Пандемия коронавируса продолжает сотрясать мир: локдауны и тотальные ограничения уже стали привычными явлениями для многих городов и стран. Москва демонстрирует другой подход. Российская столица не только успешно борется с COVID-19, но и сохраняет общественную, деловую и даже культурную активность. В городе работают театры, музеи, выставочные залы, а недавнее открытие Центра современного искусства "ГЭС-2" стало ярким событиям в мировой культурной жизни.Европа: искусство на паузеПоследние два года стали сложными для мировой культурной жизни. Особенно тяжело пришлось Европе. Всемирное известные театры, концертные залы, музеи и выставки месяцами простаивали без посетителей.Так, Франция в прошлую весну и зиму пережила несколько жестких локдаунов. Посещаемость Версальского дворца, Центра Помпиду и других всемирно известных культурных центров рухнула на 75%. Убытки одного лишь Лувра составили порядка 90 миллионов евро.Во Франции в сфере культуры занято более 1,3 миллиона человек, на время локдаунов они фактически остались без средств к существованию. Чтобы хоть как-то поддержать себя на плаву, местные театры и музеи были вынуждены полностью переходить в онлайн: театральные постановки в интернете и показы в Сети ценных экспонатов из музеев и галерей стали обыденностью культурной жизни Пятой республики.В других европейских странах ситуация не лучше. В некоторых из них локдауны завершились буквально на днях. В Австрии уже четвертый с начала пандемии общенациональный карантин завершился лишь 13 декабря. Жители и гости страны вновь лишились возможности посещать музеи истории искусств, современного искусства, Зигмунда Фрейда, Бельведер. Увидеть экспонаты можно было лишь онлайн.Свои двери пришлось закрыть и Венской опере. Австрийцам пришлось наблюдать долгожданную премьеру "Дон Жуана" не в зрительном зале, а в прямом эфире телеканалов. Продажу билетов также пришлось приостановить – слишком много неопределенности.Культурная и в Словакии. Страна в очередной раз погрузилась в режим чрезвычайного положения, на этот раз – на целых три месяца. В Братиславе и других городах республики действует комендантский час. В такой ситуации о театрах, музеях, кино и выставках не может быть и речи.А как в Москве?Российской столице тоже пришлось вводить ограничения из-за коронавируса. Все помнят локдаун весны 2020 года. На фоне бушующей коронавирусной стихии театры, музеи, выставочные залы и другие учреждения культуры были вынуждены закрыть свои двери для посетителей на нескольких месяцев.Но даже в тот тяжелый для всех год культурная жизнь в Москве не остановилась. Назло всем проблемам и невзгодам столица продолжала жить и творить: прошло более 15 тысяч спектаклей и концертов, из них 173 премьеры.Временная приостановка активности позволила быстрее завершить работы по реставрации объектов культуры: в порядок привели 10 музеев, 20 культурных центров, 55 парков, 29 библиотек, 12 школ искусств – всего 138 объектов. Как говорится, нет худа без добра.Несмотря на то, что пандемия еще не завершилась, сегодня культурная жизнь в Москве вновь бьет ключом. Театры, выставки, музеи, кино, парки – все это ждет жителей и гостей столицы.Традиционно одним из локомотивов культурной жизни Москвы является театр. Можно полюбоваться балетом "Щелкунчик" и оперой Джокомо Пуччини "Богема" в Большом театре или насладиться игрой актеров МХАТ имени Чехова: в эти дни там идут постановки нового спектакля "Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена" и других представлений.А что насчет музеев? В Новой Третьяковке посетителей ждут на выставку Михаила Врубеля, в Дарвиновском музее на выставке "Жемчуг и перламутр" можно посмотреть на удивительные творения природы, а Музей русского лубка готов рассказать о непростой дореволюционной крестьянской жизни, нашедшей отражение в потешных картинках.На свежем воздухе развлечений тоже хватает. С 10 декабря в столице идет фестиваль "Путешествие в Рождество". Ярмарки, выступления творческих ансамблей, катание на коньках – это и многое другое ждет москвичей и гостей столицы. Наполненные праздничной атмосферой площадки фестиваля работают по всему городу.Секрет успехаСохранить культурную жизнь помогла тактика мягких точечных ограничений. Власти столицы осторожно вводят ограничения и снимают их при первой возможности. Свою роль сыграли и меры поддержки мэрии, которые помогли учреждениям культуры пережить самые тяжелые месяцы пандемии."Мы полностью обеспечили финансирование заработной платы работников, несмотря на то что многие учреждения были просто закрыты достаточно долгий период времени. И сделали это так, чтобы она была не ниже уровня предыдущего года как минимум. И при первой возможности стали открывать тогда и музеи, и театры", – говорил мэр Москвы Сергей Собянин.Неслучайно международные эксперты из исследовательского агентства StartupBlink назвали Москву лучшим городом Европы по инновациям, формирующим устойчивость к коронавируса. Аналитики оценивали применяемые в российской столице меры с точки зрения влияния на экономику и эпидемиологических показателей.Работники сферы культуры одними из первых откликнулись на призыв к вакцинации от коронавируса. К середине лета прививку сделали уже 70% работников культурных учреждений. Это помогло продолжить работу и вновь радовать посетителей новыми спектаклями и выставками.Большой вклад в кампанию вакцинации в Москве внесли театры. "Геликон-опера" первой предложила открыть прививочный пункт прямо в своем здании. Когда в июне 2021 года из-за роста заболеваемости власти столицы объявили о введении QR-кодов в общественных местах, театры отнеслись с пониманием к такой непростому, но необходимому решению.В ноябре в Москве произошел новый подъем заболевания. Для разрыва цепочек передачи коронавирусной инфекции с 28 октября по седьмого ноября в городе действовал режим нерабочих дней: свои двери временно закрыли торговые центры, кафе, рестораны.Но культурная жизнь продолжилась. Театры и музеи продолжали принимать гостей, но посетителям было необходимо предъявить подтверждающий вакцинацию или перенесенное заболевание QR-код или ПЦР-тест. Властям пришлось пойти на решение о 50% заполняемости помещений, но когда ситуация с коронавирусом стабилизировалась, заполняемость увеличили до 70%.Постепенно жители столицы и работники сферы культуры привыкли к новой ситуации. Все понимают, что сохранить нормальный ритм в огромном городе можно лишь ценой некоторых ограничений. Это гораздо лучше, чем локдауны, которые и так нанесли всему миру огромный ущерб. Тактика точечных мер и вакцинация от коронавируса позволят как можно скорее преодолеть трудности и невзгоды.Мировое событиеОткрытие в Москве Центра современного искусства, дома культуры "ГЭС-2" в начале декабря стало настоящим символом преодоления трудностей и движения вперед несмотря на все проблемы и невзгоды. Пожалуй, это самое яркое событие в мировой культуре за последние два коронавирусных года.Центр современного искусства открывали президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что реставрация ГЭС-2 стала крупнейшим в мире проектом приспособления промышленного объекта под культурное пространство последних лет.Посетители нового центра искусства остались в восторге. По архитектуре и потенциальному масштабу они сравнили "ГЭС-2" со всемирно известным Центром Жоржа Помпиду в Париже. Не исключено, что очень скоро Москва станет не только гастрономической, но и культурной столицей мира.Увидеть новый храм культуры и искусств может каждый желающий. Вход бесплатный, но эпидемиологическая обстановка вносит коррективы: нужно предварительно зарегистрироваться и предъявить на входе QR-код. Пандемия еще не побеждена, поэтому безопасность – превыше всего.В Европе действуют схожие условия. Просто так попасть на Эйфелеву башню в Лувр и другие всемирно известные достопримечательности не получится – нужно предъявить санитарный пропуск, а покупка билетов осуществляется только онлайн. Новые правила действуют во Франции до 31 июля 2022 года.Впрочем, желающие своими глазами узреть оригинал Моны Лизы или насладиться живописной панорамой Парижа могут обойтись ПЦР-тестом. Но тогда нужно быть готовым расстаться с немаленькой суммой: стоит тестирование от 20 до 40 евро.В отличие от европейских и других мировых городов, Москва живет полной жизнью. Конечно, коронавирус продолжает напоминать о себе новыми всплесками заболеваемости. Но время показало, что власти столицы выбрали полностью оправдавшую себя тактику точечных мер. Взвешенный подход позволил не только сохранить культурную, общественную и деловую активность, но и сберечь тысячи жизней.