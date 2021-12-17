В этом году успешно прошла кампания реконструкции тепловых сетей. Об этом говорили на ежегодной пресс-конференции. По итогам года во Владимире переложили 38 участков теплосети, общей

В этом году успешно прошла кампания реконструкции тепловых сетей. Об этом говорили на ежегодной пресс-конференции. По итогам года во Владимире переложили 38 участков теплосети, общей протяженностью порядка 20 километров. Особое внимание уделялось реконструкции магистрального трубопровода на ул. Луначарского. Олег Грошев, директор Владимирского филиала ПАО «Т Плюс» Мы уложили новый трубопровод, собрали, положили по новым технологиям