Дорожники смонтировали более 29,2 тысяч экранов, предотвращающих ослепление водителей встречным...

Дорожники смонтировали более 29,2 тысяч экранов, предотвращающих ослепление водителей встречным светом фар в ночное времяНа 19,6 километрах участка федеральной автодороги М-7 «Волга» км 184 – км 222 во Владимирской области (обход Владимира) установлены противоослепляющие экраны. Они применяются на многополосных автомобильных дорогах с разделительной полосой, где не предусмотрено стационарное электрическое освещение.Дорожники смонтировали более 29,2 тысяч экранов, предотвращающих ослепление водителей встречным светом фар в ночное время, что делает поездки более комфортными и повышает безопасность движения.Конструкция этих элементов обустройства автодороги представляет собой щитки высотой 90 см и шириной 22 см со светоотражающими катафотами на каждой стороне. Они сделаны из ударопрочного стеклопластика, устойчивого к перепадам температуры и неподверженного выгоранию. Данные элементы блокируют свет от фар встречных автомобилей, падающий под углом до 18°. Экраны размещены на расстоянии 67 см друг от друга.Работы выполнены в рамках целевой программы Росавтодора по повышению безопасности движения на федеральных автодорогах, сообщается на сайте Упрдор «Москва — Нижний Новогород».Фото: https://msk-nnov.rosavtodor.ru/department/press-center/novosti/482001