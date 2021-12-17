На площади возле Белого Дома прошли торжества в преддверии Дня спасателя. Врио губернатора...

На площади возле Белого Дома прошли торжества в преддверии Дня спасателя. Врио губернатора Александр Авдеев и заместитель министра МЧС Илья Денисов вручили ключи от двадцати единиц пожарно-спасательной техники подразделениям МЧС Владимирской области.Илья Денисов, заместитель Министра МЧС России, генерал-полковник внутренней службы:- Мне как уроженцу Владимирской земли всегда приятно поучаствовать в распределении техники, чтобы сюда техники приходило не меньше, чем в другие регионы. И, надеюсь, что моё мнение будет услышано, поставки будут своевременными. И самое главное - техника будет новая современная.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Для спасения жизни, для минимизации ущерба тут важна ещё и оперативность, и скорость реагирования. Поэтому в тот момент, когда поступает сигнал на пульт дежурного и выезжает основной состав, в этот момент то, что техника, может, не такая укомплектованная, но она оперативно находится в сельском муниципальном образовании может выехать на место пожара, на место происшествия.Современная техника улучшит взаимодействие между добровольцами и профессиональными частями, а также сократит время реагирования в случае чрезвычайной ситуации, подчеркнул глава региона Александр Авдеев. Торжества продолжились в здании администрации области. "За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации" заместитель Министра МЧС России наградил Антона Захарова, сотрудника владимирской пожарно-спасательной части. Уже подано ходатайство о награждении его коллег медалями "За отвагу на пожаре". В августе этого года они отважно боролись с огнём в тяжёлых условиях в Нижегородской области. "За спасение погибающих на водах" наградили и двух гусевчан, Дмитрия Смирнова и Александра Желтухина. Они спасли девушку, чей внедорожник съехал в реку.Александр Желтухин:- Человек в опасности, поэтому тут приходилось уже не думать о каких-то последствиях, о страхе, о чём-то ещё. Тут больше за помощь человеку. Я считаю, что каждый гражданин Российской Федерации должен друг другу помогать.